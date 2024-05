LIVE Italia-Ungheria 0-0 - Mondiali hockey ghiaccio 2024 in DIRETTA | inizia il secondo periodo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 3 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15’00” Partita tesa a Bolzano, adesso l’non deve farsi trascinare nella trappola ungherese. 16’53” SALINITRI! Conclusione dell’azzurro respinta da Balizs. 18’45” Sembra essersi ripreso Trivellato dopo la carica subìta. 18’46” Nasce un nuovo parapiglia in campo mentre entra la barella in campo per Trivellato. 18’56” Trivellato a terra dopo un colpo subito.IL! 20.04 Si chiude il primo tempo a Bolzano con il punteggio fermo sullo 0-0. FINISCE IL PRIMO0-0. 2’57” Conclusione centrale di Seed controllata da Balizs. 3’48” Escono indenni gli azzurri dall’inferiorità numerica. 5’00” Power-play per l’. 7’21” Nervi tesi in ...