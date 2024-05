WWE | Ricochet primo Speed Champion - mercoledì inizia un nuovo torneo per decretare il primo #1 Contender

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 3 maggio 2024)ha sconfitto Johnny Gargano nell’ultimo episodio di, laureandosiChampio, diventando il primissimo campione di questa nuova tipologia di match. Subito dopo l’esultanza la WWE ha colto la palla al balzo per svelare un, con inizio fissato, peril#1alla cintura appena vinta dall’ex NXT. Apollo Crews, Ivar, Tyler Bate e Berto si sfideranno nelle prossime settimane per svelare chi proverà ae la cintura alcampione, mentre nelle prossime settimane potrebbero debuttare anche le lottatrici del roster femminile in questoshow, come annunciato da Triple H nei giorni scorsi.