SMACKDOWN FRANCE | Austin Theory e Grayson Waller sopravvivono agli Street Profits e restano campioni!

(Di venerdì 3 maggio 2024) Uno dei piatti forti di questoè stato, sicuramente, il WWE Tag-Team Championship Match tra gli A-Town Down Under e gli. Un match caotico, combattuto a ritmo altissimo nella bolgia della LDLC Arena di Lione. Montez Ford e Angelo Dawkins, mattatori dell’incontro, mettono in netta difficoltà i, arrivando vicinissimi alla vittoria dopo la Blockbuster del compagno di Bianca Belair. Ma l’ex protetto di Vince McMahon nega la vittoriasfidanti, riuscendo ad uscire dallo schienamento che sembrava vincente. Gli A-Town Down Under, però, vendono cara la pelle e, grazie ad un colpo non visto di(che non era l’uomo legale) riescono a mantenere i titoli conquistati nel Ladder Match di Wrestlemania XL. Un +1 ...

