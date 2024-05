Masters 1000 Madrid 2024 - Lehecka si ritira contro Auger-Aliassime | cosa è successo e cosa succede con le scommesse

(Di venerdì 3 maggio 2024) Un torneo davvero sfortunato, quello di. Ennesimo ritiro, questa volta nella seconda semifinale del tabellone maschile. Dopo pochi games Jiriha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un problema alla schiena. Probabilmente un infortunio che si portava dietro da un po’, considerando che aveva saltato i tornei di Monte-Carlo e Barcellona proprio per qusto motivo. Felixcosì raggiunge la finale da giocare domenicaRublev. Per quel che concerne le, chi ha puntato sulla vittoria del canadese incasserà la vincita in modo regolare, visto che l’inè iniziato, chi aveva puntato sul ceco perde la scommessa singola o multipla. Inoltre, sono validi tutti quegli eventi eventualmente giocati su games regolarmente portati a ...

Felix Auger -Aliassime se la vedrà contro Jiri Lehecka nella semifinale del Masters 1000 di Madrid 2024 , torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Se la semi tra Rublev e Fritz è una sorpresa, questa davvero nessuno se la sarebbe immaginata all’inizio del torneo ... Continua a leggere>>

Felix Auger -Aliassime se la vedrà contro Jiri Lehecka nella semifinale del Masters 1000 di Madrid 2024 , torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Il ceco è la 30^ forza del seeding, mentre il canadese non è neppure testa di serie. Non si può dire dunque che ci si ... Continua a leggere>>

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Auger Aliassime-Lehecka , incontro valevole per la semifinale del Masters 1000 di Madrid 2024 (terra rossa in altura). Un match tra due giocatori che di certo non arriveranno stanchi all’appuntamento odierno. Lehecka ha dovuto faticare pochi games prima del ritiro ... Continua a leggere>>

Atp madrid, Rublev è il primo finalista: Fritz ko 6-4, 6-3 - Il russo, che ha conquistato la quinta finale della sua carriera in un Masters 1000, si giocherà il titolo contro il vincente della sfida tra il ceco Jiri lehecka (n.31 Atp e 30° favorito del seeding) ... Continua a leggere>>

Tennis: Internazionali d'Italia, occhi puntati su Sinner, forti dubbi su Medvedev - L'ansia per Jannik Sinner, la rinuncia di Carlos Alcaraz, i forti dubbi su Daniil Medvedev e i punti interrogativi per Novak Djokovic e Rafa Nadal. Non è spensierato l'avvicinamento dei big del tennis ... Continua a leggere>>

Tennis: Roma in ansia per Sinner, e Alcaraz non ci sarà - L'ansia per Jannik Sinner, la rinuncia di Carlos Alcaraz, i forti dubbi su Daniil Medvedev e i punti interrogativi per Novak Djokovic e Rafa Nadal. Non è spensierato l'avvicinamento dei big del tennis ... Continua a leggere>>