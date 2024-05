Atletica leggera - Ali è il quarto italiano più veloce di sempre sui 100 metri

Di nuovo in gara due azzurri dello sprint. È la seconda uscita dell’anno nei 100 metri per Chituru Ali, che domani scende in pista a Dubai dopo l’ottimo esordio sulla distanza di due settimane fa a Nairobi. In Africa il 25enne delle Fiamme Gialle, finalista mondiale dei 60 indoor in questa ... Continua a leggere>>