Morta a 26 anni per un malore improvviso a Caorle vicino Venezia | Monica Fraulin aveva già sconfitto un tumore

Questo bellissimo sorriso si è spento per sempre. Apparteneva a Maddy Baloy , tiktoker originaria di Tampa, in Florida. Maddy aveva soltanto 26 anni . “È morta pacificamente, circondata d’amore. Le ho tenuto la mano tutto il giorno, era esattamente ciò di cui aveva bisogno”. Queste le parole del ... Continua a leggere>>

Donna morta poche ore dopo essere stata investita da un’auto - Deceduta in ospedale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, insieme alla polizia locale per la ricostruzione dell'accaduto ... Continua a leggere>>

Sette giorni per accettare la proposta, l’ultimatum di Israele ad Hamas: “Poi il via alle operazioni a Rafah” - I suoi due figli, Noam di 17 anni e Alma di 13, erano stati rapiti insieme a lui ... La moglie di Or, Yonat, era stata invece trovata morta qualche giorno dopo l'attacco del 7 ottobre. Il fratello ... Continua a leggere>>

VIDEO | Ecco il volto di Shanidar Z, donna di Neanderthal vissuta 75 mila anni fa - In un documentario della Bbc rilasciato da Netflix viene ricostruito in 3D il volto di una donna di Neanderthal: è stata ribattezzata Shanidar Z ed è vissuta 75 mila anni fa ... Continua a leggere>>