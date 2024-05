Tutti in volo | Pisa e Firenze - record di passeggeri Le mete preferite

Livorno, 27 aprile 2024 – “Benvenuti a Livorno, il porto della Toscana". E’ la scritta extra large impressa nella parte alta dell’hangar della Porto2000 riservato all’accoglienza dei crocieristi. "La Nazione" per un giorno ha vestito i panni dello straniero in madre patria, mimetizzandosi tra una ... Continua a leggere>>

Lavori sui viadotti della FI-PI-LI, sensi unici alternati su due strade sottostanti - Per effettuare lavori di disgaggio e sui ferri d’armatura dei viadotti della firenze-pisa-Livorno, sovrastanti le strade di competenza metropolitana, l'Ufficio Viabilità della Metrocittà firenze ha st ... Continua a leggere>>

NEWS - Mattia Giani, la Procura di firenze nomina altri due consulenti medici per chiarire le cause della morte - La procura di firenze ha incaricato, oltre al medico legale Beatrice Defraia, altri due esperti per chiarire le cause della morte di Mattia Giani, il calciatore 26enne del Castelfiorentino che domenic ... Continua a leggere>>

Premio LericiPea Golfo al Salone del Libro, 70 anni di poesia - Il premio si attesta il più longevo d'Europa e uno dei più autorevoli. Il Premio LericiPea Golfo dei Poeti 2024 1954/2024 - 70 anni di Poesia sarà presentato giovedì 9 maggio alle 11.30 al Salone ... Continua a leggere>>