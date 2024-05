Jhonny Sulejmanovic , 18enne bosniaco, stava dormendo in un Fiat Ducato in via Varsavia a Milano ieri, 26 aprile 2024 alle 3 di notte. Con lui c’era la moglie incinta Samantha. All’improvviso qualcuno ha infranto i finestrini dal furgone. Poi, quando lui è uscito, gli hanno sparato almeno tre ... Continua a leggere>>

L’autopsia su jhonny sulejmanovic, ucciso a 18enne a Milano: fatali tutti i colpi di pistola - Dagli esami dei medici legali di Milano è emerso che jhonny sulejmanovic è stato colpito da tre proiettili che hanno raggiunto la zona toracica-addominale ... Continua a leggere>>

Oggi l’autopsia su sulejmanovic. Caccia ai killer - Autopsia oggi per jhonny sulejmanovic, 18enne ucciso a Milano. Aggressori arrivati in auto, lo hanno picchiato e sparato. Indagini in corso. È fissata per oggi l’autopsia di jhonny sulejmanovic, il ... Continua a leggere>>

Parla il cognato del giovane ucciso a Milano: "L'hanno ammazzato per niente" - All'origine dell'omicidio forse una faida per il controllo del territorio. Investigatori al lavoro, ma i membri del commando potrebbero essere all'estero ... Continua a leggere>>