Can che morde… Francesca Chillemi

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 3 maggio 2024) Can Yaman e- US Mediaset Che i rapporti non fossero così idilliaci si mormorava da tempo. E oggi quel che è accaduto sui social tra Can Yaman esembra essere una prova. A poche ore dal debutto su Canale 5 della seconda stagione di Viola Come Il Mare, l’attore turco sembra prendere le distanze della sua partner di scena. “Non sono io che l’ha stregato, ma Viola. Lo ha conquistato la parte empatica di Viola, la sua capacità di tirar fuori il meglio delle persone con cui entra in contatto“ ha detto infatti l’attrice, quasi come se volesse mettere a tacere il tanto chiacchierato e presunto flirt (mai confermato) col collega, sulle pagine di Vanity Fair. Un parallelismo arrivato quando il giornalista le ha chiesto come avesse fatto a stregare Yaman, che a Verissimo si era detto ...