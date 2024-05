Torino-Bologna - le ufficiali | Sanabria e Zapata contro Zirkzee-Saelemaekers Diretta

(Di venerdì 3 maggio 2024) La squadra di Juric non vince da quattro turni, Thiago Motta con una vittoria salirebbe al terzo postoLa squadra di Juric non vince da quattro turni, Thiago Motta con una vittoria salirebbe al terzo posto

Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Torino -Frosinone, le sue parole sul prossimo incontro di Serie A Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa prima di Torino -Frosinone. Queste le parole del tecnico croato alla vigilia dell’incontro di Serie A. Seguile live su ... Continua a leggere>>

Per il tecnico contro l'Inter buona prova anche in inferiorità MILANO - "Abbiamo provato varie cose. La squadra si è espressa sempre bene con stabilità e non mi ha deluso" . Sole parole del tecnico del Torino Ivan Juric al termine del match di San Siro perso 2-0 contro l'Inter. "Il primo tempo è ... Continua a leggere>>

Torino, juric: 'Peccato per la classifica, ci tenevamo tanto. Ricci e Ilic faranno una gran carriera' - Ivan juric, allenatore del Torino, ha parlato a Sky nel pre-partita della sfida contro il Bologna e valida per la 35esima giornata di Serie A. CLASSIFICA - `Ci di. Continua a leggere>>

Le ultime dal Grande Torino: Vojvoda in difesa, in mezzo Ilic e Ricci - Torna al suo classico sistema di gioco Ivan juric. 3-4-1-2 per il Torino nella sfida contro il Bologna, che vede diverse novità: c’è Vojvoda in difesa al posto dello squalificato Tameze, mentre in ... Continua a leggere>>

Verso Toro-Bologna: lo scorso anno successo di misura granata al Grande Torino - Il Torino questa sera cercherà di interrompere la striscia negativa di risultati, con 2 punti ottenuti nelle ultime 4 partite, contro un Bologna che insegue un sogno Champions che ... Continua a leggere>>