Valentina De Ceglie - chi è la moglie di Fabrizio Biggio e cugina della Marcuzzi | Abbiamo avuto una forte crisi

(Di venerdì 3 maggio 2024)Deè sposata condel duo comico I Soliti Idioti. L’attore e suavivono da tempo un grande amore e nel corso degli anni hanno realizzato il sogno di costruire una famiglia. Dalla loro storia d’amore, infatti, sono nati o figli Alo e Bianco, a cui entrambi sono legatissimiDeama la privacy e non pubblica sui social momentisua vita privata. Ha sposatonel 2014 e la coppia ha due figli: Aldo e Bianca. Tuttavia, per un periodo marito esi sono separati. In merito a questo periodo critico ha parlatoin un’intervista a Oggi. Il comico ha dichiarato: «Con Mandelli ci siamo allontanati 7-8 anni fa, ...

Valentina Magazzù è la moglie di Francesco Benigno; i due fanno coppia fissa da anni e di recente la donna è stata messa in mezzo per un disguido all’Isola dei Famosi. Cosa è successo? L’attore siciliano è stato cacciato dal reality di Canale 5 e – stando a quanto dichiara lui – gli autori ... Continua a leggere>>

Cinema al cento per cento, ecco le nostre recensioni dei film in sala dal 2 maggio - Un trasferimento voluto dalla banca, dirà Greg, finché non viene a galla che è stato lui a chiederlo, per tenere la moglie e i due figli isolati e riservati. È così la donna si ritrova coinvolta in ... Continua a leggere>>

Roby Facchinetti compie 80 anni: grande festa con la famiglia - Roby Facchinetti ha festeggiato i suoi 80 anni insieme ai membri dei Pooh e a tutta la sua famiglia composta dai tanti nipotini che gli hanno dato i suoi figli. Continua a leggere>>

Antonio Scarazzini, Francolìn - Ne danno il triste annuncio la moglie Nella, la figlia Anna con Fabrizio, il figlio Cosma con valentina, le affezionate nipoti Beatrice, Sofia, Matilde e Irene, le cognate, i cognati , i nipoti e i ... Continua a leggere>>