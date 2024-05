Truffato con la ristrutturazione di casa La denuncia di Casalino | ecco bonifici e messaggi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 3 maggio 2024) "con ladi". Roccolino, ex portavoce di Giuseppe Conte all'epoca in cui era premier, ha presentato unaalla polizia in cui spiega per filo e per segno il raggiro che avrebbe subito dalla ditta edile che fa capo a Dante e Valerio Lucini.lino ha depositato ieffettuati e il contratto firmato con la ditta oltre a mail,e audio scambiati con i due imprenditori. I cinquedi cui parla ammonterebbero a 4.500, poi 9.020, 13.530, 6.050 e infine 9.020 euro. Ma facciamo un passo indietro.lino aveva firmato un contratto di 41mila euro + Iva per ladella sua abitazione in zona piazza del Popolo, al centro di Roma. «Ho ...