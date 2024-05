Europee - la candidata Soldo regala 60 bustine di cannabis a Bologna | La Germania ha legalizzat - solo così si toglie il mercato alle mafie

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Lacon la lista Stati Uniti d’Europa, Antonella, ha dato il via alla campagna elettorale in piazza Verdi a, una delle zone di spaccio nel cuore universitario della città. E proprio in piazza Verdi, che dal 2019 coordina l’associazione Meglio legale, ha distribuito 60di“Mentre qui si continuano a mandare i cani nelle scuole e a intasare le carceri – ha detto, esperta di advocacy e di politiche pubbliche sugli stupefacenti – di piccoli spacciatori, a punire chi consuma e persino chi si cura con la, in Europa le cose stanno cambiando. Noi dobbiamo scegliere se guardare allache legalizza la coltivazione e l’uso personale ...