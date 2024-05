Juventus su Di Gregorio | Abbiamo ottimi rapporti

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 3 maggio 2024) Si vocifera che Allegri non abbia gradito i sondaggi che Giuntoli avrebbe già compiuto per portare Dialla: l’allenatore avrebbe preferito essere coinvolto nella decisione. A ogni modo, fra Monza enon si è ancora deciso nulla e l’affare Diresta sospeso. Qualcosa, però, c’è stato, così come ha indirettamente confermato il direttore sportivo del Monza, Michele Franco, intervenuto in diretta ai microfoni di TvPlay. L’intervistato ha dapprima parlato del match che i brianzoli affronteranno contro la Lazio: “preparata la partita in modo ottimale lavorando in settimana. Sappiamo che il match sarà complicato e che la Lazio ha obiettivi di classifica alti. Con Tudor hanno cambiato marcia: la squadra sta facendo benissimo nell’ultimo periodo”. Michele Di ...