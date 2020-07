Watford-Norwich (martedì, ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di lunedì 6 luglio 2020) Grande occasione per gli Hornets di incamerare tre punti molto preziosi e ultimissima spiaggia per i Canaries che vincendo si porterebbero a quattro punti dai rivali. Il pareggio dovrebbe essere un risultato che nessuno vuole, questo dice la logica. Le ultime sono poco incoraggianti per entrambe ma questa volta è obbligatorio dare il massimo per … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

Ultime Notizie dalla rete : Watford Norwich Watford-Norwich, Premier League: formazioni, pronostici Il Veggente Premier League: match clou è Arsenal-Leicester

Il quadro della 34/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA LIVE) Crystal Palace-Chelsea ore 19 Watford-Norwich Arsenal-Leicester ore 21.15 Manchester City-Newcastle mercoledì ore 19 West Ham-Burnley Sheff ...

Premier League in TV oggi, il programma del 7 luglio

: l’Arsenal sfida il Leicester, il Chelsea va in casa del Crystal Palace Torna in campo la Premier League dopo un giorno di riposo. Il Chelsea cerca punti per il quarto posto contro il Crystal Palace, ...

