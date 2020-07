Lotito, tanto tuonò che perse: tre mesi di pressioni per far riprendere il campionato, 15 giorni per consegnarlo alla Juve (Di lunedì 6 luglio 2020) Si è inventato virologo, quando in piena emergenza Covid dispensava lezioni in Lega calcio ad Agnelli & co. sul virus che si stava ritirando. Poi si è riscoperto “politico” (mancato, coi suoi ripetuti tentativi di candidatura), faceva la spola fra i palazzi del pallone e quelli del potere, sempre attaccato ai suoi numerosi telefonini, per trovare una sponda, un contatto, un intercessione in questo partito o quel ministero. Ha fatto pure il preparatore, stilando tabelle di marcia per i suoi giocatori, convocandoli in ritiro ancora in lockdown, dove si organizzavano partitelle “fuori legge”, per mantenerli al massimo della forma. Povero Claudio Lotito: per tre mesi si è fatto in quattro per far ripartire il campionato. Perché, in cuor suo, sperava di vincerlo. E in due settimane l’ha praticamente già perso. Se oggi ... Leggi su ilfattoquotidiano

