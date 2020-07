Il mondo della musica piange Ennio Morricone, il premio Oscar italiano è morto a 91 anni per una caduta (Di lunedì 6 luglio 2020) Un lutto improvviso sconvolge il mondo della musica italiana, è venuto a mancare nel corso della notte Ennio Morricone, deceduto in una clinica romana per le conseguenze di una brutta caduta. Franco Origlia/Getty ImagesIl premio Oscar italiano si è spento all’età di 91 anni, dopo essersi rotto il femore qualche giorno fa in seguito ad un tonfo avvenuto accidentalmente. Se ne va uno dei più grandi compositori della musica italiana, un uomo capace di creare le colonne sonore più belle del cinema italiano e mondiale. Tra le sue produzioni ci sono: ‘Per un pugno di dollari’, ‘Mission’, ‘C’era una volta in America’, ‘Nuovo cinema Paradiso’ e ‘Malena’. Una personalità forte e al tempo stesso discreta, che mancherà terribilmente all’Italia intera.L'articolo Il ... Leggi su sportfair

