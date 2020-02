Istat, l’anno nero per l’industria italiana: -1,3% nel 2019. È il dato peggiore dal 2013 (Di lunedì 10 febbraio 2020) La produzione industriale a dicembre del 2019 scende del 2,7% rispetto a novembre, segnando il calo più forte da gennaio del 2018. Lo rileva l’Istat che su base annua segna una diminuzione del 4,3% (dato coretto per gli effetti di calendario). Il dato annuo risulta in flessione anche in termini grezzi ma la contrazione diventa meno ampia (-1,3%). Il ribasso congiunturale segue la crescita zero di novembre. Su base annua, invece, tutti i mesi del 2019 sono stati archiviati con il segno meno tranne febbraio. Guardando alla dinamica tendenziale, al netto degli effetti di calendario, a dicembre si registrano “accentuate” diminuzioni per i beni intermedi (-6,6%), l’energia (-6,0%) e i beni strumentali (-4,7%). Il calo «più contenuto» – fa sapere sempre l’Istat – si osserva per i beni di consumo (-0,8%). Nella media del 2019 invece la flessione è ... open.online

