Coronavirus, Bill Gates dona 10 milioni di dollari per aiutare a contrastare l’epidemia (Di mercoledì 29 gennaio 2020) In prima fila nella lotta contro il Coronavirus c’è anche Bill Gates. Il fondatore di Microsoft, tramite la sua Bill&Melinda Gates Foundation, ha donato 10 milioni di dollari in fondi e supporto tecnico ai soccorritori e ricercatori di Cina e Africa. La donazione, infatti, sarà divisa equamente tra i due Paesi: metà della cifra sarà destinata all’emergenza cinese, mentre l’altra metà all’Africa Centers for Disease Control and Prevention “per aiutare i centri africani per il controllo – come si legge sul sito della fondazione – e la prevenzione delle malattie, per potenziare le misure di sanità pubblica sul 2019-nCoV tra gli Stati membri dell’Unione Africana”. Nessun Paese africano ha ancora registrato casi accertati di Coronavirus: “Il nostro impegno è quello di essere parte di una strategia più ampia per rafforzare la risposta ... ilfattoquotidiano

RaiNews : Scende in campo il magnate di Seattle #coronavirus #Cina #BillGates - connpeoples : RT @Stefbazzi: Tutto da copione: Quelle che chiamano donazioni sono investimenti (vedi mio intervento in commissione sanita' al senato) e i… - TutteLeNotizie : Coronavirus, Bill Gates dona 10 milioni di euro per aiutare a contrastare l’epidemia -