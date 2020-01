LIVE Milan-Torino 1-1, Coppa Italia calcio in DIRETTA: pareggio di Bremer! (Di martedì 28 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 43′ Punizione di Bennacer che cerca di trovare Piatek dentro l’area di rigore ma il pallone è troppo lungo. 41′ Rebic attraverso lo stop orientato arriva al tiro, Sirigu con i piedi riesce a respingere. 39′ Krunic prova il tiro da fuori area, pallone alto sopra la traversa. 37′ Rischia l’espulsione Rebic per una gomitata a centrocampo su Izzo. 35′ Gooooooooooooooooooool, Bremerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr, Bremer apre e chiude l’azione che parte della difesa dialoga con Verdi che gli serve l’assist vincente davanti Donnarumma, Milan-Torino 1-1. 33′ Castillejo crossa dalla sinistra per Rebic che di testa colpisce centrale, era comunque in posizione di offside. 31′ Izzo dalla destra prova a servire Belotti, Kjaer riesce ad anticipare il capitano granata. 29′ Brutta entrata di ... oasport

