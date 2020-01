La principessa Eugenie torna sui social per amore: "Due anni fa ci siamo fidanzati ufficialmente" - (Di sabato 25 gennaio 2020) Marina Lanzone Dopo lo scandalo sessuale legato all’imprenditore miliardario Jeffrey Epstein, Andrea e la sua famiglia sono scomparsi dai social, anche Eugenie che ama condividere la sua vita con i follower "In questo giorno, due anni fa, ci siamo fidanzati ufficialmente". La principessa Eugenie prova ad andare avanti dopo lo scandalo che ha coinvolto suo padre, il principe Andrea, e torna sui social. Il post su Instagram è dedicato a suo marito, Jack Brooksbank. Esattamente il 23 gennaio 2018, l’imprenditore 34enne chiese la sua mano. Un ricordo felice, con cui la principessa prova a scacciare via la vergogna e le critiche dei sudditi inglesi indignati. Due mesi fa, il principe Andrea, terzogenito della Regina Elisabetta II e Filippo d’Edimburgo, è stato travolto dallo scandalo sessuale legato all’imprenditore miliardario Jeffrey Epstein, morto suicida in carcere lo scorso ... ilgiornale

