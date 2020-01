Liev Schreiber e i fan di Ray Donovan riusciranno a salvare la serie dalla cancellazione? (Di venerdì 24 gennaio 2020) Ray Donovan è una delle serie che rischia di non tornare nella prossima stagione televisiva. Il dramma inglese creato da Ann Biderman per Showtime ha appena raggiunto la conclusione della sua settima stagione, ma non è ancora stata rinnovata per un'ottava. Non è da escludere che la serie venga cancellata, ma proprio perché a rischio il suo protagonista Liev Schreiber ha deciso di chiamare a raccolta i fan con un appello lanciato sui social. La serie drammatica che vede Schreiber nel ruolo di Ray Donovan, un faccendiere professionista che risolve crisi e problemi di personalità molto in vista a Los Angeles ma combatte con una famiglia disfunzionale, ha ottenuto negli anni ben 9 candidature agli Emmy Awards (con una vittoria come Miglior Attore guest star in una serie drammatica per Hank Azaria) e sete candidature ai Golden Globe (con una vittoria come Miglior Attore Non ... optimaitalia

OptiMagazine : #LievSchreiber e i fan di #RayDonovan riusciranno a salvare la serie dalla cancellazione? - tvblogit : Ray Donovan 8 si farà? Liev Schreiber chiede l'aiuto dei fan - SerieTvserie : Ray Donovan 8 si farà? Liev Schreiber chiede l'aiuto dei fan -