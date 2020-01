Sondaggi Cartabianca, la Lega al 28,7% (Di mercoledì 22 gennaio 2020) I Sondaggi dell’istituto Ixé per Cartabianca letti ieri da Bianca Berlinguer durante la trasmissione di Raitre dicono che la Lega di Salvini è al 28,7% e perde 0,3 punti percentuali, mentre il Partito Democratico è al 19,9% e perde uno 0,1%, il MoVimento 5 Stelle cresce di uno 0,2% e arriva al 16% così come Fratelli d’Italia che arriva all’11,3% e guadagna quasi mezzo punto; in crescita persino Forza Italia (+0,3%) mentre Italia Viva di Matteo Renzi, l’altro partito di governo, è in calo. Da segnalare il balzo in avanti di +Europa che guadagna quasi un punto percentuale, mentre gli altri partiti arrancano su percentuali molto lontane dalla soglia del 5% che dovrebbe essere introdotta nella nuova legge elettorale proporzionale. Stabile la fiducia in Salvini mentre Conte, Meloni, Zingaretti e Di Maio sono in crescita. La fiducia nel governo è ancora abbastanza ... nextquotidiano

