L'amica geniale, terza puntata della prima stagione in replica: anticipazioni (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Manca sempre meno all'inizio della seconda stagione in arrivo il 10 febbraio su Rai 1 (QUI tutto quello che c'è da sapere), e nel frattempo Rai 2 prosegue con la riproposizione della prima stagione de L'amica geniale tratta dal romanzo omonimo di Elena Ferrante edito da Edizioni E/O. La terza puntata con Gaia Girace e Margherita Mazzucco va in onda mercoledì 22 gennaio alle 21.20. L'amica geniale, trama quinto episodio Le scarpe Mentre Elena lascia Gino, Lila progetta col fratello un paio di scarpe originali e moderne, ma il padre non ha alcuna intenzione di darle fiducia. Nel frattempo Marcello Solara, innamoratosi di Lila, si dichiara alla ragazza che però lo rifiuta. Marcello riesce a conquistare la fiducia prima di Rino e poi di Fernando Cerullo, finendo per chiedergli la mano della figlia. L'amica geniale, trama sesto episodio L'isola

