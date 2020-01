“James Hook. Il pirata che navigò in cielo”, il nuovo romanzo di Mario Petillo (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Lo scrittore salernitano Mario Petillo presenta “James Hook. Il pirata che navigò in cielo”, la storia del famigerato Capitan Uncino - il villain che non si può non amare - l'antieroe del romanzo di James M. Barrie “Peter Pan” la cui figura ha sempre affascinato i lettori più del suo svolazzante protagonista. L'autore racconta per la prima volta la vita del Capitano James Hook quando era ancora solo James M. Turner, e i perché del suo odio nei confronti del ragazzo che non voleva crescere. (...) - Tribuna Libera feedproxy.google

