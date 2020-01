Torino, Cairo ai tifosi: “io via?”, la risposta fa discutere (Di lunedì 20 gennaio 2020) Stagione dai due volti in casa Torino, il campionato della squadra di Walter Mazzarri è comunque buono ma manca la continuità per pensare alla qualificazione in Europa League. Nell’ultimo match è arrivata una brutta sconfitta, quella contro il Sassuolo che ha riportato più di qualche malumore da parte dei tifosi granata. Il rapporto con il presidente Urbano Cairo continua ad essere complicato a maggior ragione dopo un episodio che si è verificato nelle ultime ore. Il numero uno granata ha risposto a tono su Instagram, all’ennesimo invito a vendere la società, non le manda a dire: “Guardate che poi ve ne pentireste. Quando arrivai il Toro, in 10 anni, ne aveva fatti 7 in Serie B. L’anno scorso invece siamo arrivati settimi…”. La risposta ha ovviamente scatenato la reazione dei tifosi del Torino che hanno continuato a contestare il numero uno ... calcioweb.eu

