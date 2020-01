Ciclismo su pista, Coppa del Mondo Milton 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo (Di lunedì 20 gennaio 2020) Mentre la stagione su strada 2020 sta iniziando proprio in queste ore, quella su pista si appresta alle battute finali. Di fatti, da venerdì 24 gennaio a domenica 26, il velodromo canadese di Milton ospiterà la sesta e ultima tappa di Coppa del Mondo 2019-2020; l’appuntamento chiave prima dei Mondiali di Berlino che andranno in scena dal 26 febbraio all’1 marzo. Dopodiché si faranno le somme in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Attualmente l’Italia è qualificata per i giochi nipponici in sei prove: nell’Inseguimento a squadre, nell’Omnium e nella Madison, sia al maschile che al femminile. Al momento non sono previste dirette televisive della Coppa del Mondo di Milton, ma lunedì 27, alle ore 19.55, Eurosport 2 trasmetterà la rassegna canadese in differita. Qui di seguito invece, potrete trovare tutto il programma dei tre giorni di gara in base agli orari ... oasport

