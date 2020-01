Calendario Europei pattinaggio artistico 2020: date gare, orari, programma e tv (Di lunedì 20 gennaio 2020) Ormai ci siamo. Già da oggi le porte della Steiermarkhalle di Graz (Austria), sede dei Campionati Europei 2020 di pattinaggio artistico, si apriranno per ospitare i primi due giorni dedicati agli allenamenti. Le competizioni inizieranno ufficialmente mercoledì 22 gennaio, e lo spettacolo sarà garantito. In terra austriaca infatti faranno capolino i migliori pattinatori del circuito continentale, pronti a darsi battaglia per conquistare le prime tre posizioni. Tantissime le star attese: dai danzatori Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron, motivati ad accaparrarsi il sesto titolo consecutivo, alle tre incredibili russe Alena Kostornaia, Alexandra Trusova e Anna Shcherbakova, le quali scriveranno certamente nuove pagine di storia della disciplina a colpi di record. Restando in tema Russia sarà da non perdere la lotta interna nelle coppie d’artistico tra Evgenia Tarasova-Vladimir ... oasport

