Napoli, ritiro già finito: Gattuso manda tutti a casa (Di domenica 19 gennaio 2020) Rino Gattuso ha deciso di spedire tutti a casa e interrompere il ritiro indetto ieri dopo la sconfitta con la Fiorentina È durato appena una notte il ritiro indetto da Rino Gattuso dopo la sconfitta di ieri sera contro la Fiorentina al San Paolo. Come riporta La Gazzetta dello Sport stamattina Gattuso ha tenuto a rapporto i giocatori, coi quali ha analizzato i motivi della sconfitta. Ed è in quei frangenti che tecnico e squadra hanno raggiunto l'accordo di sospendere il ritiro. Così dopo l'allenamento di questo pomeriggio i giocatori sono tornati alle loro rispettive abitazioni. L'appuntamento è per domani mattina, a Castel Volturno, per la seduta di rifinitura.

