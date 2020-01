Conferenza stampa Gotti: «Non dobbiamo essere una rondine» – VIDEO (Di domenica 19 gennaio 2020) Luca Gotti, tecnico dell’Udinese ha parlato in Conferenza stampa dopo la sconfitta rimediata a San Siro contro il Milan Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato in Conferenza stampa dopo la sconfitta rimediata a San Siro contro il Milan. Le sue parole. «Non ho particolari sottolineature da fare alla squadra rispetto all’atteggiamento. Quando riesci a mettere in campo una squadra con un atteggiamento che vuol ribattere colpo su colpo con il Milan a San Siro. Siamo alla partita numero 20, ne mancano 18. A questi livelli non conta una rondine, ma la continuità fino alla 38esima» Leggi su Calcionews24.com calcionews24

