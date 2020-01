LIVE Italia-Georgia 18-6, Europei pallanuoto 2020 in DIRETTA: larga vittoria del Settebello che vola ai quarti di finale (Di sabato 18 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.40 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! 15.35 Partita che inizia in sofferenza per gli azzurri ma dopo il secondo tempo il Settebello dilaga e vince meritatamente. Fine della partita Italia-Georgia 18-6. 0.07′ Reteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, Luongooooooooooooooooooooooooooo, allo scadere Luongo sigla il rigore con forza in alto a sinistra, Italia-Georgia 18-6. 1.09′ Reteeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, Bodegassssssssssssssss, scatenato il giocatore azzurro che riesce a segnare con una schiacciata in rete, Italia-Georgia 17-6. 2’00 Timeout veloce chiamato dalla Georgia. 3.32′ Reteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, Aicardiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, finta il tiro Di Fulvio e serve Aicardi che non sbaglia, Italia-Georgia 16-6. 4.20′ Reteeeeeeeeeeeeeeeeeee, Velottooooooooooooooo, tiro in contropiede che ... Leggi la notizia su oasport

