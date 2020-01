Vieni da me, Caterina Balivo fa una gaffe imbarazzante: “Le ovaie…” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Caterina Balivo, gaffe sulla frase di un ospite a Vieni da me: “Le ovaie delle tartarughe?!” Ultima puntata della settimana oggi, venerdì 17 gennaio 2020, per Vieni da me, il seguitissimo programma del primo pomeriggio di Rai1 condotto da Caterina Balivo, che tra gli ospiti ha avuto l’attrice Milena Miconi, intervenuta assieme al marito, il regista Mauro Graiani. Ai due la conduttrice ha chiesto come si sono conosciuti, dunque Milena ha raccontato: Lui era il regista di un programma al quale sono stata invitata. Ci siamo visti in aeroporto perchè dovevamo registrare a Santo Domingo. “Lì abbiamo bevuto un liquore particolare, fatto con l’organo riproduttivo delle tartarughe…” ha poi aggiunto Graiani. Spiazzata, Caterina Balivo gli ha quindi chiesto: “Un liquore con le ovaie delle tartarughe!?”. Vieni da me, Caterina Balivo e la gaffe ... Leggi la notizia su lanostratv

