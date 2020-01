Poliziotta uccisa nel Regno Unito: killer era da 15 anni in Pakistan (Di giovedì 16 gennaio 2020) Dopo 15 lunghi anni è stato finalmente trovato l’assassino di Sharon Beshenivsky, la Poliziotta inglese uccisa a colpi di pistola il 18 novembre del 2005 durante una rapina a Bradford. Il 71enne Piran Ditta Khan è stato infatti fermato in Pakistan, dove nella giornata del 15 gennaio è apparso di fronte ad un tribunale della capitale Islamabad, che il prossimo 29 gennaio dovrà pronunciarsi in merito alla sua eventuale estradizione nel Regno Unito. Nel frattempo, Khan rimarrà in custodia cautelare fino alla prossima udienza. Poliziotta uccisa: rintracciato il killer Sharon Beshenivsky aveva all’epoca 38 anni ed era madre di cinque figli quando è stata ferita a morte dai colpi di pistola di Piran Ditta Khan, che l’hanno centrata in pieno petto durante una rapina ad un’agenzia viaggi di Bradford. Nell’assalto rimase ferita anche una collega di Sharon, ... Leggi la notizia su notizie

