Nostradamus aveva predetto la guerra tra Iran e Usa e la Terza guerra mondiale (Di giovedì 9 gennaio 2020) La Terza guerra mondiale si avvicina e sempre in più persone ne sono convinte. Molti tabloid di tutto il mondo, anche molto autorevoli, hanno infatti dichiarato che il conflitto che e si è instaurato tra Iran e Usa non è per nulla qualcosa di leggero e che rischia di coinvolgere buona parte delle potenze mondiali, tra le quali anche l’Italia. “La pace dalle ceneri della distruzione” Il popolo del web dunque, atterrito da questo scenario preoccupante che sconvolgere il futuro del mondo, si è dato alla pazza ricerca di modi per scongiurare il conflitto. Tra chi si dispera e chi reagisce, c’è chi rispolvera vecchi libri polverosi alla ricerca di profezie. Secondo alcuni infatti Nostradamus avrebbe predetto lo scoppio del conflitto Iran Usa e la fine del mondo nel 2020. Stando a quanto riporta il veggente francese, la profezia di Nostradamus sulla Terza guerra ... Leggi la notizia su velvetgossip

