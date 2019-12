Benjamin Netanyahu travolge Gideon Saar | “Una vittoria enorme”

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Benjamin Netanyahu ha vinto le primarie con il suo partito a discapito dell'avversario Gideo Sa'ar: con il 72,5% delle preferenze, infatti, il 70enne ha bloccato la destra. Sa'ar si è fermato al 27,5% delle preferenze. Le prossime elezioni legislative sono in programma per il prossimo 2 marzo 2020. Nonostante le accuse di corruzione che affliggevano l'attuale capo del governo, dunque, Netanyahu è riuscito ad aggiudicarsi la vittoria. La sue inoltre, è una lunga carriera: è il più longevo della storia.

