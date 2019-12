Caterina Balivo | com’è cresciuta sua figlia Cora | lo scatto sui social

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Suiorganizza i preparativi per il Natale e, a grande richiesta dei fan, sfoggia con orgoglio la sua piccola, la secondaavuta insieme al marito Guido Maria Brera.: com’èlaAnche se aveva sempre rivelato di non volere una famiglia,ha incontrato un uomo che le ha fatto cambiare idea: si tratta di suo marito, il finanziere Guido Maria Brera, padre dei piccoli Guido Alberto e. La più piccola dei figli della conduttrice è stata fotografata insieme alla mamma in unoche è presto rimbalzato sui. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) in data: 13 Dic 2019 alle ore 12:57 PST In tanti non hanno potuto fare a meno di notare come la piccola(nata il 16 agosto 2017) sia, e soprattutto hanno lodato i suoi capelli ...

italiaserait : Vieni da Me, 16 novembre: chi sarà ospite da Caterina Balivo? - zazoomnews : Caterina Balivo avete visto come è diventata la piccola Cora? Un incanto - #Caterina #Balivo #avete #visto - KontroKulturaa : Caterina Balivo, avete visto come è diventata la piccola Cora? Un incanto - -