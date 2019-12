Sky Sport Serie A 16a Giornata | Diretta Esclusiva Palinsesto Telecronisti

Leggi la notizia su digital-news

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tra sabato 14 e lunedì 16 dicembre laA TIM 2019/2020 torna in campo per la 16^d’andata del campionato; saranno 7 gli incontri da seguireinsui canali Sky. Le restanti tre partite, Genoa-Sampdoria (sabato, ore 20.45), Verona-Torino (domenica, ore 12.30) e Bologna-Atalanta (domenica, ore...

SkyTG24 : Francesca Schiavone, dal trionfo a Parigi alla battaglia vinta contro il tumore. FOTO - SkySportMotoGP : ???? @ValeYellow46 in pista per la 12 Ore del Golfo ???? Foto e risultati della prima giornata ?… - SkySportMotoGP : ?????? @ValeYellow46 pronto per la 12 Ore di Abu Dhabi ?? Il programma ? -