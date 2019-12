Floriana Messina Instagram | mini dress dorato e scollato | «Che panettoni!»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) La bellissimaè la regina indiscussa di. Ogni giorno con le sue foto da capogiro migliora la giornata dei suoi numerosi followers. La sua incredibile sensualità la rende irresistibile. Poche ora fa ha deciso di dare un piccolo anticipo sul tipo di look che indosserà per le feste: «Magic Christmas with my(Un magico Natale con il mio vestito)». Un outfit apprezzato moltissimo dai suoi ammiratore perché va a valorizzare le sue curve da sballo. Davanti a tanta “abbondanza” la loro fantasia ha creato dei veri e propri film vietati ai minori. Impossibile non soffermarsi ad ammirata uno spettacolo della natura come. Leggi anche –>gonna e scollatura profonda: «Straordinaria!»: scollatura paradisiaca La sexy tifosa del Napoli,, ha deciso di lasciare senza ...

zazoomblog : Floriana Messina Instagram minigonna e scollatura profonda: «Straordinaria!» - #Floriana #Messina #Instagram… - zazoomblog : Floriana Messina Instagram minigonna e scollatura profonda: «Straordinaria!» - #Floriana #Messina #Instagram - zazoomnews : Floriana Messina rifatta e innamorata: le parole sul fidanzato Diego - #Floriana #Messina #rifatta -