Ultime Notizie Roma del 11-12-2019 ore 20 | 10

Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)dailynews radiogiornale studio Giuliano Ferrigno nuovamente la politica in primo piano locali dell’aula della camera risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del presidente del consiglio Conte sul messe prima e Consiglio Europeo con 291 voti 222 i contrari italiano nulla da temere le parole del premier Anche perché il tuo debito pienamente sostenibile la revisione del trattato non introduce alcuna automatismo nella ristrutturazione del debito di uno stato che vuole l’Italia fuori dall’euro lo dica vivaio dice Finché non avremo un quadro chiaro della situazione non si firma e non sia prova niente Salvini sottolinea il conte che mette a rischio gli italiani dichiara il Mac non danneggia l’Italia a tema i rischi la cronaca è stato individuato è fermato il pirata della strada che ha investito madre e figlio di 2 anni ieri mattina a Coccaglio nel bresciano ...

