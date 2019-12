Salerno | volontari a scuola chiedono soldi per bambini malati ma è una truffa

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Alcune scuole diriportano un tentativo di raggiro ai danni deie dei genitori. Alcuni, infatti, chiedevanoin offerta perdi cancro, senza avere l’autorizzazione dallae neppure dall’associazione per cui lavorano. In classe per progetti sull’alimentazione Il caso ricorda un’altrasimile successa qualche mese fa. Alcune persone giravano per Campobasso a chiedere offerte per idi cancro, spacciandosi per un’associazione esistente. Inddagate 3 persone per questo tentativo di lucro sulla pelle dei, cosa che starebbe accadendo anche in Campania.Il Mattino riporta infatti che qualcosa di simile è successo in alcune scuole elementari di. Deidi un’associazione sono entrati aper illustrare aiin aula un progetto sulla sana alimentazione. Al termine della stessa, ...

razorblack66 : SCHIFOSI BASTARDI @Iolanda07658172 @lucabattanta Chiedono soldi agli alunni delle elementari, il giallo dei volonta… - magicaGrmente22 : Chiedono soldi agli alunni delle elementari, il giallo dei volontari: «Mai autorizzati» - salernotoday : Entrano nelle scuole per chiedere soldi agli alunni: si cercano i volontari 'furbetti' -