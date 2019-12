Beyoncé, la rivelazione choc del padre: "Lei e Kelly Rowland molestate" - (Di mercoledì 11 dicembre 2019) Alessandro Zoppo Mathew Knowles, papà ed ex manager della popstar, racconta un episodio accaduto ai tempi delle Destiny’s Child: “Mia figlia era minorenne, aveva 16 anni” Beyoncé è stata vittima di molestie quando aveva appena 16 anni. Lo rivela Mathew Knowles, il papà ed ex manager della popstar. Knowles, in cura dal tumore al petto che lo ha colpito e autore del libro “Destiny’s Child: The Untold Story”, rivela in un’intervista concessa al portale VladTV che l’episodio risale proprio ai tempi delle Destiny’s Child. La figlia e Kelly Rowland erano in tour con un’altra band, i Jagged Edge, gruppo R&B di Atlanta formato da Brian Casey, Brandon Casey, Richard Wingo e Kyle Norman. I quattro avevano raggiunto un certo successo con il singolo The Way That You Talk e l’album A Jagged Era. Quella scelta, racconta Knowles, fu “una decisione sbagliata”: il tour bus si sarebbe ...

