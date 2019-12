Tesla Cybertruck - Nuovi dettagli sul pick-up elettrico

quattroruote

(Di lunedì 9 dicembre 2019) A un paio di settimane dalla presentazione del, Elon Musk è tornato a parlare del suo primo-up. E per farlo ha utilizzato - immancabilmente - il suo account Twitter, rispondendo ai commenti di alcuni utenti per svelare diverse informazioni sul nuovo modello a batterie che sarà proposto dal 2021 con prezzi a partire da 39.900 dollari (36.037 euro). Lunghezza attorno ai sei metri. Assistendo alla presentazione del, molte persone si sono preoccupate delle sue dimensioni, chiedendosi quanto sia effettivamente lungo. Trattandosi di un modello non ancora definitivo, Musk non ha dichiarato la lunghezza effettiva del-up, limitandosi a dire che la versione di serie avrà dimensioni in linea con concorrenti come i modelli della Serie F della Ford, a partire dall'altezza. Con l'assetto pneumatico nella posizione più bassa ilsarà alto ...