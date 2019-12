Sciopero lavoratori ArcelorMittal a Roma Conte | “Negoziato in corso con l’azienda”

newsmondo

(Di lunedì 9 dicembre 2019). Aprevisto un sit-in dei dipendenti.sereno: “Negoziato in”.. Martedì 10 dicembre 2019 i dipendenti della multinazionali italo-indiana si ritroveranno aper protestare contro la decisione di lasciare l’Italia. Una manifestazione che vedrà la partecipazione di tutta Italia con 15 pullman in partenza dall’ex Ilva di Taranto per prendere parte a questo sit-in. “Domani riempiamo“, questo l’invito del segretario della Cgil, Maurizio Landini, che ha aggiunto: “Confidiamo che ci sarà qualche migliaio didegli stabilimenti Ilva. Una partecipazione e una determinazione molto forte“. Gli fa eco Annamaria Furlan (Cisl): “Saremo in piazza per chiedere una seria politica industriare, aprire i cantieri e sostenere il ...

RaiNews : I lavoratori di #Taranto intanto si preparano allo #sciopero - fattoquotidiano : Ilva, ArcelorMittal “precetta” i lavoratori in vista dello sciopero di martedì. I sindacati: “Vietano di fatto di p… - fai_cisl : RT @conquistepromo: Il #10dicembre su Conquiste. #CgilCislUil. Oggi a Roma prima manifestazione-assemblea su crescita, crisi aziendali, inf… -