Cavese | Campilongo | “Poco cattivi | bisogna fare qualcosa sul mercato”

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiCava de’ Tirreni – E’ un ko che fa male quello incassato dallasul campo del Francavilla. Gli uomini di, sconfitti da un gol di Puntoriere sul finire della prima frazione, restano a 21 punti. Il tecnico dei metelliani ha analizzato la sfida giocata in Puglia volgendo uno sguardo al mercato di riparazione: Analisi – “Abbiamo preparato la gara sulle caratteristiche del Francavilla. Nella prima mezzora abbiamo giocato molto bene ma non siamo stati bravi ad approfittare di quel momento positiva. Il gol incassato nel finale di primo tempo ci ha tagliato le gambe, poi nella ripresa pur mostrando un buon fraseggio siamo stati poco”. Errore – “Un errore del portiere ci può stare, Bisogno è un 2000. Aveva accusato un problema, nel momento in cui si è fatto male non se l’è sentita di ...

