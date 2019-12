Caso Bibbiano | interdetto per 6 mesi lo psicoterapeuta Claudio Foti

tg24.sky

(Di lunedì 9 dicembre 2019), locoinvolto nell'inchiesta sul, saràdalla professione per seiè loche gestisce la onlus Hansel & Gretel, cioè quella che, secondo l'ipotesi accusatoria (Ildall'inizio), avrebbe ottenuto l'affidamento del servizio di psicoterapia dei bambini con il favore del sindaco Andrea Carletti (che proprio di recente ha ricevuto la revoca dell'obbligo di dimora). Misura cautelare per accusa frode processuale La nuova misura cautelare eseguita dai carabinieri arriva per l'accusa di frode processuale:- è l'ipotesi - con domande suggestive e suggerendo le risposte durante le sedute, avrebbe convinto una minore di essere stata abusata dal padre. Così facendo avrebbe radicato in lei il rifiuto di incontrare il genitore, dichiarato decaduto dalla potestà dal tribunale per i ...

