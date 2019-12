Europei di nuoto in vasca corta | Simona Quadarella è oro nei 400 stile libero

open.online

(Di domenica 8 dicembre 2019)regina anche dei 400aglidiindi Glasgow. Doppietta d’oro della campionessa azzurra che dopo il titolo negli 800 ha vinto anche la gara sulla distanza più breve chiudendo in 3’59″75, davanti alla tedesca Isabel Marie Gose (4’00″01) e alla ungherese Ajna Kesely (4’00″04).Quadrella, 20enne romana, aveva trionfato anche ai mondiali dia luglio, a Gwangju, nella Corea del Sud, nei 1500battendo la tedesca Sarah Kohler e la cinese Jianjiahe Wang. Lo ha fatto imponendosi con il tempo di 15’40″89 – circa 8 secondi meglio rispetto alla seconda classificata – e stabilendo così un nuovo primato italiano. Una vittoria agevolata in parte anche dall’assenza della campionessa statunitense Katie Ledcky, costretta ad abbandonare la gara a causa di un virus ...

juventusfc : ?? @Greg_palt ancora una volta d'ORO ?? ieri agli Europei di nuoto in vasca corta di #Glasgow2019! Sempre orgogliosi di te! ??? #JSport - Eurosport_IT : ME-RA-VI-GLIO-SA! Simona Quadarella non si batte: è oro nei 400 stile, bissato il trionfo negli 800 ???????????… - fattoquotidiano : Simona Quadarella medaglia d’oro nei 400 stile libero agli Europei di nuoto in vasca corta a Glasgow. Altre 3 medag… -