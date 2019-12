Raoul Bova e Rocío | la foto rubata scatena subito il gossip Paparazzati così

caffeinamagazine

(Di sabato 7 dicembre 2019) Secondo il settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti c’è aria di crisi nella coppiaMunoz Morales. Anche questa estate hanno più volte affermato che “come tutti, anche noi passiamo momenti di crisi”. Questo sarà l’ennesimo periodo in cui dovranno dimostrare di rimanere ancora più uniti di prima? È sempre il settimanale Nuovo ad aver pubblicato alcunedie della compagna mentre passeggiano insieme ai due figli. Il problema è che i due appaiono piuttosto rabbuiati, coi musi lunghi, come se avessero appena litigato. Non è la prima volta che la coppia viene beccata durante lo shopping in famiglia e non è la prima volta che i loro volti appaiono decisamente poco felici. Alcuni mesi fa, infatti, in occasione del trasferimento dia Torino, Morales dimostrava gli stessi sintomi di insofferenza. Comprensibile, forse, visto che il ...

zazoomnews : Rocio Morales crisi con Raoul Bova: musi lunghi e silenzi cosa succede - #Rocio #Morales #crisi #Raoul #Bova: - 48482f1fe4c9458 : @minovr69 La compagna di Raoul Bova.... Beata lei?? - zazoomnews : Rocio Morales crisi con Raoul Bova: musi lunghi e silenzi cosa succede - #Rocio #Morales #crisi #Raoul #Bova: -