Juve Stabia | i convocati di Caserta | sette assenti per il Frosinone

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoCastellammare di(Na) – Al termine dell’allenamento di rifinitura, svolto questa mattina presso lo Stadio “Romeo Menti“, il tecnico Fabioha reso nota la lista dei 24 calciatoriper il match, valevole per la 15a giornata del Campionato di Serie BKT, in programma domani, domenica 8 dicembre 2019, con inizio alle ore 15 presso lo Stadio ”Romeo Menti” di Castellammare diPortieri: Branduani, Esposito, Russo. Difensori: Fazio, Germoni, Ricci, Todisco, Vitiello. Centrocampisti: Addae, Buchel, Calò, Di Gennaro, Izco, Mallamo, Mezavilla. Attaccanti: Canotto, Carlini, Bifulco, Boateng, Del Sole, Della Pietra, Elia, Forte, Melara. Indisponibili: Allievi, Calvano, Cissè, Mastalli, Rossi, Tonucci, Troest E’ stato aggregato l’attaccante della Primavera, Vincenzo Della ...

