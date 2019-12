The Loudest voice | Russell Crowe come non lo avete mai visto nei panni dell’ex numero

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 dicembre 2019) L’andatura caracollante. Il corpo enorme e grasso. Il viso completamente ricoperto da enormi protesi che gli gonfiano gote, pappagorgia e fronte. Calvo, pesante, irriconoscibile.non lomailo trovate in The, la miniserie in sette puntate in onda su Sky. Un solidissimo e travolgente biopic su Roger Ailes, l’exuno di Fox News che prima di venire travolto dagli scandali sessuali del #MeToo nel 1996 rivoluzionò il mondo dell’informazione statunitense. Ailes/è un tizio che gioca sporco. Consulente di ben tre presidenti repubblicani, vicinissimo a uomini del Congresso, ammirato ideatore e produttore di trasmissioni tv degli anni ottanta venne assunto da Rupert Murdoch per sconvolgere il mercato del’informazione tv. Telegiornale a manetta, in diretta per ore, con il rullo delle notizie che scorre rapido sotto le immagini (“nei ...

