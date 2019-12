Anticipazioni Il Segreto puntata di oggi 6 Dicembre | ecco cosa accadrà

velvetgossip

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Una nuovade “Il” andrà in onda, alle ore 16.10 su Canale 5. Vi sveliamo in anteprimain questadi venerdì 62019.dove eravamo rimasti: Lola, che non ha ancora confessato a Prudencio di essere una spia, è costretta a mentire nuovamente a Prudencio per poter raggiungere Francisca. La locandiera dovrà ricevere nuovi ordini dalla matrona. Intanto la Montenegro, avrà sbollito la rabbia contro Raimundo e ascoltate le ragioni che hanno spinto il marito ad affidare Maria a Fernando, si concederà una passeggiata. Però senza saperlo sarà nel mirino di Carmelo, pronto a prendersi la sua vendetta per la morte della sua Adela. Dolores, che ha ormai occhi solo per la sua nipotina Belen, la coinvolgerà in uno strano accordo prematrimoniale con un ricco bambino di nobile casato. Dolores scoprirà che quella che ...

zazoomblog : Il Segreto anticipazioni: ALVARO ridà a ELSA una parte dei soldi ecco perché - #Segreto #anticipazioni: #ALVARO - zazoomnews : Il Segreto anticipazioni: ALVARO ridà a ELSA una parte dei soldi ecco perché - #Segreto #anticipazioni: #ALVARO - Soap_Italia : Il Segreto, anticipazioni spagnole: Isaac e Elsa liberi di realizzare il loro sogno d'amore -